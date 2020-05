I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Omosessualità: un giovane su 3 pensa sia sbagliata, il 10% che sia una malattia mentale



La ricerca di Gay Help line realizzata in 80 scuole italiane restituisce un quadro davvero inquietante. Anche perché a pensarla in questo modo sono giovani dai 13 ai 19 anni. Il 40 per cento condanna nettamente l’omosessualità, pensando che non sia una scelta; 3 su dieci non vogliono dividere il banco con un coetaneo o una compagna gay.

