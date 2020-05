I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Operaio ustionato in fabbrica, gli amici organizzano raccolta fondi: “Avrà bisogno di cure costose”



Pramod Saw, 33 anni, è un operaio di una ditta ternana che il maggio scorso insieme a un collega è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un impianto chimico a Marghera. L’uomo, padre di una bimba di tre anni, è in coma farmacologico: i suoi amici hanno avviato una raccolta fondi per aiutarlo a sostenere le future, salatissime, spese mediche.

