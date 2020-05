I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ornella Muti senza veli a 65 anni nella foto di Naike: “Fa più like di un bimbo che muore di fame”



Naike Rivelli ha pubblicato una foto ad alto tasso di sensualità della madre Ornella Muti, che sfoggia un fisico da favola all’età di 65 anni. E lancia una frecciatina: “Mi criticate per le mie foto con insulti pesanti, ma il cu*o di Ornella Muti fa più like di un bimbo che muore di fame, perché del bimbo non frega a nessuno”.

Continua a leggere



Naike Rivelli ha pubblicato una foto ad alto tasso di sensualità della madre Ornella Muti, che sfoggia un fisico da favola all’età di 65 anni. E lancia una frecciatina: “Mi criticate per le mie foto con insulti pesanti, ma il cu*o di Ornella Muti fa più like di un bimbo che muore di fame, perché del bimbo non frega a nessuno”.

Continua a leggere

Continua a leggere