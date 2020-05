I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio: sensibilità per Cancro e Scorpione



L’oroscopo della settimana da lunedì 25 a domenica 31 maggio vede un cielo astrologico con i pianeti veloci quasi tutti fermi nelle loro posizioni (Venere in Gemelli e Marte in Pesci). Solo Mercurio si sposta di segno ed entra nel dolce e sensibile segno del Cancro, perfetto per ascoltare in profondità anziché perdersi in chiacchiere.

