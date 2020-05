I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Palermo, autista bus picchiato da passeggero: gli aveva chiesto di rispettare le misure anti-Covid



Un autista dell’Amat è stato aggredito a bordo di un autobus della linea 102 a Palermo. Il conducente del mezzo, per far rispettare le misure per contenere l’emergenza Coronavirus, ha chiesto a un passeggero di scendere visto che si era superato il limite consentito. Per tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia e ha rimediato la frattura del naso.

