Palermo, boato improvviso: caldaia innesca incendio e fa esplodere bombola di gas



Lo scoppi ha squassato ben due appartamenti di una palazzina di due piani a Monreale innescando anche un successivo incendio dai vigili del fuoco. Lo scoppio è stato avvertito in tutta la zona e solo per puro caso l’incidente non ha avuto esiti fatali. Al momento della deflagrazione infatti i pompieri erano già arrivati sul posto e si stavano mettendo all’opera per spegnere il primo incendio.

