Palermo, l’odissea di Stefania: di nuovo positiva dopo tre tamponi negativi



Non ha fine il calvario vissuto da Stefania La Fata, 30enne siciliana sopravvissuta alle complicanze del coronavirus mentre si trovava a Milano per motivi di lavoro. Rientrata guarita in Sicilia, a Partinico, è risultata per ben due volte nuovamente positiva ad altrettanti tamponi di controllo. “Ricomincia il calvario, ma non mi arrendo” ha scritto su Facebook.

