Palermo, terribile scontro fra scooter: Peppe muore a soli 18 anni



Non ce l’ha fatta Giuseppe Giannalìa, deceduto in ospedale per le conseguenze del grave scontro avvenuto quattro giorni nella zona di Bonagia. Gravi ma stabili le condizioni dell’amico diciassettenne, che era con lui sul motorino al momento dell’incidente, ricoverato al Civico.

