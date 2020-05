I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pamela Petrarolo di Non è la Rai è incinta per la terza volta: “Fuori programma, come i miracoli”



Pamela Petrarolo, star di Non è la Rai, aspetta il terzo figlio. Ha 43 anni e darà alla luce il primo figlio di Giovanni, il suo nuovo compagno, dopo essere diventata mamma di due bambine con l’ex compagno Gianluca. “Ci sono cose che non si programmano…Semplicemente accadono…Un po’ come i Miracoli. Grazie a tutti per i messaggi di auguri ricevuti…inutile raccontarvi della mia Felicità”.

