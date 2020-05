I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paola Perego: “Quando provai a rompermi il braccio da sola, pensavo di avere toccato il fondo”



In un passaggio del suo libro, Paola Perego racconta uno dei momenti più difficili della sua lotta contro l’ansia e gli attacchi di panico. In un’occasione, la conduttrice avrebbe tentato di farsi del male da sola pur di provare un dolore che derivasse da un punto tangibile del corpo: “Provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro”.

