Papa Francesco torna ad affacciarsi su Piazza San Pietro per la prima volta dopo il lockdown



Dopo due mesi di lockdown Papa Francesco è tornato ad affacciarsi su Piazza San Pietro al termine della recita del Regina Coeli per benedire i fedeli presenti. In festa anche le campane nella domenica in cui sono riprese definitivamente le messe nelle chiese italiane, un ulteriore segnale di ritorno alla normalità.

