Patrizia De Blanck: “Ho cacciato Giada, è ossessionata dal coronavirus e l’ho colpita con la scopa”



L’aneddoto bizzarro della socialite, che ha spiegato come sia piuttosto difficile la convivenza con la figlia Giada De Blanck in questi giorni di pandemia. L’avrebbe addirittura cacciata di casa, ma Giada non ha intenzione di lasciare l’abitazione: “Non me ne vado perché non posso lasciare una madre incosciente come la mia in balia di se stessa”.

