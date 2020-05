I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paura a Padova, fa giardinaggio e trova nel terreno una bomba inesplosa: artificieri al lavoro



Ad Arlesega di Mestrino, in provincia di Padova, un uomo ha trovato nascosto nel terreno della sua proprietà un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale mentre faceva giardinaggio. La bomba, inesplosa e in cattivo stato di conservazione, era interrata per questo nessuno mai si era accorto della sua presenza. Sono intervenuti gli artificieri per riportare la situazione sotto controllo.

Continua a leggere



Ad Arlesega di Mestrino, in provincia di Padova, un uomo ha trovato nascosto nel terreno della sua proprietà un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale mentre faceva giardinaggio. La bomba, inesplosa e in cattivo stato di conservazione, era interrata per questo nessuno mai si era accorto della sua presenza. Sono intervenuti gli artificieri per riportare la situazione sotto controllo.

Continua a leggere

Continua a leggere