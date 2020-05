I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paura in A1, tir in fiamme in galleria: autostrada bloccata a Firenze e traffico in tilt



Un Tir ha improvvisamente preso fuoco rimanendo bloccato lungo la carreggiata. L’incendio ha costretto la polizia stradale a chiudere l’intero tratto in carreggiata verso sud per tutta la durata dei soccorsi. Come informa autostrade per l’Italia, sul posto si sono formati oltre sette chilometri di coda.

