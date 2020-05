I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paura nel bosco, escursionisti trovano filo collegato a fucile carico pronto a sparare



Il filo poco visibile tra la vegetazione era sistemato in modo che se toccato avrebbe fatto scattare il grilletto di un fucile da caccia occultato poco lontano, carico e pronto a sparare. I carabinieri hanno identificato il responsabile, un cacciatore denunciato alla procura di Spoleto per i reati di porto illegale di armi in luogo pubblico, omessa custodia di armi e munizioni e detenzione di munizioni illegali.

