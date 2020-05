I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pedopornografia: durante Lockdown impennata di casi di abusi e adescamenti di minori



“Mai come in pandemia abbiamo mappato un numero così elevato di abusi e adescamenti sui social e nelle chat” ha rivelato Don Fortunato Di Noto, sacerdote e fondatore di Meter, l’Associazione nota per la sua lotta contro la pedofilia e la tutela dell’infanzia in Italia e nel mondo. “I numeri, drammatici e sempre più inquietanti, ci sollecitano a fare molto di più” ha spiegato Di Noto.

