Perché è finita con Pago, la versione di Serena Enardu: “Bloccati tutti i contatti, si chiude qua”



Serena Enardu fornisce la sua versione dei fatti a proposito della separazione da Pago. L’ex tronista si assume la sua parte di responsabilità ma invita il suo ex a fare altrettanto: “Non pagherò a vita i miei sbagli e non starò male per sempre. Sarò egoista, ma devo salvarmi”. Poi, forzando uno spiacevole paragone, aggiunge: “Mi sono sentita una ‘malata terminale d’amore’ che non riusciva a staccare la spina”.

