Piacenza, il polo logistico non s’è mai fermato: “Pochi controlli e boom di affari on-line”



Il via vai continuo di camion non si è mai interrotto completamente a Piacenza, una delle province più colpite dall’epidemia di Covid-19 e sede di uno dei più grandi poli della logistica in Italia. “Alcune aziende si sono comportate bene, altre no e abbiamo dovuto scioperare” spiegano dalla Filt-Cgil, aggiungendo: “Il codice Ateco del magazzinaggio era troppo generico e il settore driver è esploso, si lavora ai ritmi delle feste di Natale”

