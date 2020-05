I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pistoia, dramma in casa: litiga col fratello e lo uccide davanti alla mamma



Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica in un’abitazione di Chiesina Uzzanese dove l’omicida ha accoltellato a morte il fratello minore davanti agli occhi atterriti dell’anziana madre prima di andare via. All’origine del gesto ci sarebbe una furibonda lite tra fratelli per questioni familiari.

