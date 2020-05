I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Plasmaterapia, primario Pneumologia Mantova contro Burioni: “Lui sta in tv, noi lavoriamo”



Giuseppe De Donno, il primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, che insieme al Policlinico di Pavia ha sperimentato con successo la plasmaterapia per guarire i pazienti Covid gravemente malati, risponde al virologo Roberto Burioni che ha definito la terapia come “nulla di nuovo”. “Lui va in tv a parlare, noi lavoriamo 18 ore al giorno al fianco dei nostri pazienti”, ha detto il primario.

Continua a leggere



Giuseppe De Donno, il primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, che insieme al Policlinico di Pavia ha sperimentato con successo la plasmaterapia per guarire i pazienti Covid gravemente malati, risponde al virologo Roberto Burioni che ha definito la terapia come “nulla di nuovo”. “Lui va in tv a parlare, noi lavoriamo 18 ore al giorno al fianco dei nostri pazienti”, ha detto il primario.

Continua a leggere

Continua a leggere