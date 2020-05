I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Possiamo riprenderci il pallone?”. Entrano in casa e pestano a sangue il parroco



Grave episodio di violenza nella notte a in Ogliastra, dove un sacerdote, Don Vincenzo Pirarba, parroco di Talana, è stato barbaramente picchiato. Un uomo, col volto travisato, si è addentrato furtivamente nell’abitazione e lo ha brutalmente aggredito derubandolo di poche centinaia di euro. Indagini in corso per identificare il malvivente.

Continua a leggere



Grave episodio di violenza nella notte a in Ogliastra, dove un sacerdote, Don Vincenzo Pirarba, parroco di Talana, è stato barbaramente picchiato. Un uomo, col volto travisato, si è addentrato furtivamente nell’abitazione e lo ha brutalmente aggredito derubandolo di poche centinaia di euro. Indagini in corso per identificare il malvivente.

Continua a leggere

Continua a leggere