“POWERED BY REF 1° EDIZIONE” dal 18 maggio la nuova call dedicata alla creazione teatrale Under30

Dal 18 maggio la nuova call dedicata alla creazione teatrale Under30.

Prossimo alla sua trentacinquesima edizione (in programma dal 23 settembre al 22 novembre) e forte dell’esperienza maturata dal 2017 con la sezione Anni Luce, curata da Maura Teofili e realizzata in collaborazione con lo spazio indipendente Carrozzerie | n.o.t, il Romaeuropa Festival sceglie di ampliare il suo impegno nei confronti delle più giovani forze creative della scena italiana attraverso una nuova progettualità interamente dedicata alla generazione Under30. Nasce Powered by REf un progetto che immagina forme di sostegno specifiche che possano affiancare autori e registi tra i 20 e i 30 anni in processi creativi in via di sviluppo per rafforzarli. Il progetto rinnova l’attenzione del Romaeuropa agli artisti emergenti del panorama italiano, una mission da sempre al cuore del festival e della direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi.

«Powered by REf è nato dalla volontà del Festival di concentrare l’attenzione su una generazione artistica ancora in divenire – in occasione della particolare edizione 2020. Proprio volendo valorizzare gli sguardi e le energie creative più fresche attive sul territorio nazionale abbiamo immaginato un’opportunità articolata lontana da logiche produttive che non forzasse al risultato, ma privilegiasse la messa a disposizione di strumenti specifici per accompagnare artisti e formazioni Under 30 nello sviluppo delle loro capacità professionali e creative attraverso dei percorsi di tutoraggio volti allo stimolo ed al potenziamento di processi artistici autonomi in via di sviluppo» afferma Teofili.

Tramite call ( è possibile partecipare a partire dal 18 maggio ed entro il 18 luglio ), saranno individuati tre progetti artistici che avranno a disposizione un cachet per la presentazione delle prime dimostrazioni di lavoro in forma di studio, ma soprattutto un percorso di tutoraggio specifico da svolgersi in uno spazio opportunamente attrezzato, curato da un professionista o da un artista individuato da Romaeuropa che permetta al lavoro selezionato di svilupparsi nei suoi aspetti artistici, scenici e tecnici: dal disegno luci, all’impianto scenico, dalla consulenza video alla cura del movimento. L’individuazione dei progetti sarà realizzata in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t; 369gradi srl assicurerà un tutoraggio sul management e la produzione esecutiva della presentazione degli studi nell’ambito del Festival. I risultati dei processi creativi selezionati saranno presentati in forma di studio della durata massima di 30 minuti al Mattatoio, il 10 e l’11 ottobre, nell’ambito del Romaeuropa Festival 2020 e della sezione Anni Luce.

Pensato come un progetto di accompagnamento a lungo termine e come vera e propria connessione di rete, Powered by REf intende inoltre mettere in connessione i progetti selezionati con alcune realtà del territorio: ATCL – Circuito Multidisciplinare della Regione Lazio per Spazio Rossellini, Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio e il Teatro Biblioteca Quarticciolo assisteranno alle dimostrazioni di lavoro ed interverranno nel sostegno ai progetti assegnando un’ulteriore occasione di sviluppo presso i rispettivi spazi in prospettiva del proseguimento dell’autonomo processo di creazione e della possibile presentazione degli spettacoli compiuti nella successiva edizione del Romaeuropa Festival (Ref21).

Bando Powered By Ref: https://romaeuropa.net/news/powered-by-ref20/

Modulo di partecipazione https://forms.gle/XCteDWCEdcptUCbU8

Powered by REf è realizzato da

Romaeuropa Festival 2020

In collaborazione con: Carrozzerie | n.o.t / 369gradi srl

In partnership con: ATCL – Circuito Multidisciplinare della Regione Lazio per Spazio Rossellini / Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio / Teatro Biblioteca Quarticciolo – Roma

