Prato, al supermercato senza rispettare le distanze di sicurezza: multati clienti e titolare



Clienti e supermercato sanzionati per il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Questo il risultato di un controllo effettuato in un supermarket di Prato. La Guardia di Finanza ha constatato all’interno del negozio la presenza di sette avventori che non rispettavano le distanze di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione del contagio da coronavirus.

