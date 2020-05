I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Prato, sesso e figlio con minore: chiesti 7 anni per la 32enne che dava ripetizioni d’inglese



La Procura di Prato ha chiesto sette anni di reclusione per l’operatrice socio-sanitaria di 32 anni accusata di violenza sessuale dopo che nell’estate del 2018 ha avuto un figlio da un ragazzo di 15 anni a cui dava ripetizioni di inglese. L’accusa ha chiesto anche due anni di carcere per il marito della donna, accusato di aver assunto la paternità del bambino sapendo di non essere il padre naturale.

