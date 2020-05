I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Precipita in un canalone durante un’escursione: muore maestro elementare di 56 anni



Giovanni Amistadi, un maestro di scuola elementare di 56 anni di Roncone, in Trentino, è morto ieri pomeriggio dopo essere andato a fare un’escursione in montagna: il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita in località malga Giuggia, nel Comune di Sella Giudicarie. A dare l’allarme, non vedendolo rientrare, erano stati i suoi familiari.

