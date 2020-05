I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Previsioni meteo 14 maggio, Italia divisa in due tra pioggia al Nord e caldo record al Sud



Le previsioni meteo di giovedì 14 maggio vedono una Italia ancora divisa in due, tra temporali nelle regioni del Nord e caldo al Sud. Assaggio d’estate nelle regioni meridionali e in particolare in alcune zone della Sicilia, dove si sfioreranno i 39 gradi, e della Puglia, dove si registreranno punte di 36-37 gradi.

