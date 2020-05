I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Previsioni meteo 30 maggio: temporali e grandinate, allerta gialla su tutto il sud



Le previsioni meteo per sabato 30 maggio indicano piogge e rischio temporali e grandine sul sud dove è allerta gialla in tutte e regioni. La perturbazione di origine russa che in queste ore ha colpito la penisola si farà sentire sulle regioni meridionali per tutta la prima giornata del fine settimana e anche oltre portando a un brusco calo delle temperature.

