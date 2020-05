I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Previsioni meteo 5 maggio, bel tempo e caldo: su Sicilia e Sardegna temperature estive



Le previsioni meteo di martedì 5 maggio indicano che il bel tempo continuerà a essere protagonista in tutta Italia, in particolare su Sicilia e Sardegna dove a partire da domani le temperature saranno da inizio estate. Solo su alcuni tratti del Nord avremo qualche nube in più, ma con basso rischio di fenomeni.

