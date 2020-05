I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Primo weekend della Fase 2: controlli in tutta Italia, no a gite, movida e assembramenti



Il Ministero degli Interni ha potenziato i controlli su tutto il territorio italiano con particolare attenzione per le grandi città del nord Italia, soprattutto Milano e Torino: sarà vietato assembrarsi in giardini e parchi, recarsi nelle seconde case e incontrarsi con gli amici per feste e aperitivi.

