Quali sono le regioni che hanno fatto più tamponi: primo il Veneto, ultima la Campania



Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il numero più alto di tamponi è stato fatto in Veneto con il 4,64% della popolazione testata, il più basso in Campania (0,84%). Nell’ultima settimana la “maglia nera” va alla Puglia, con un tasso di 2,64 tamponi per 1000 abitanti, mentre l’impegno maggiore è stato profuso nella Provincia Autonoma di Trento (14,14 per mille abitanti).

