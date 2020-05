I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quaranta coltellate dall’ex, il ricordo della mamma di Michela: “Il mio angelo biondo”



Nel quarto anniversario della morte di Michela Noli, la 31enne uccisa con quaranta coltellate dall’ex, non potendo organizzare la corsa di beneficenza in suo nome come ogni anno, la madre ha riservato alla memoria di Michela un omaggio speciale. Si tratta di una canzone dedicata ‘all’angelo biondo’ come la chiama mamma Alberta. Michela Noli è stata uccisa nel 2016 a Firenze.

