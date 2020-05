I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Reddito d’emergenza nel decreto Maggio: sarà una misura ‘a tempo’, per un milione di persone



È in via di definizione in questi giorni il decreto maggio, che conterrà anche il reddito d’emergenza. La platea interessata, come ha spiegato anche la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, potrebbe essere pari un milione di persone, con una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. Ma sarà una misura “a tempo”.

