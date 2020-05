I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Riapertura delle scuole, a settembre ipotesi mascherina obbligatoria in classe



Per la riapertura delle scuole a settembre, il ministero dell’Istruzione sta mettendo a punto un protocollo contenente tutte le regole per il rientro negli istituti. Si pensa a ingressi scaglionati (magari ogni 15 minuti) per le diverse classi e si ragiona sull’ipotesi di rendere obbligatoria la mascherina, sia per il personale che per gli studenti.

