I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ricercatore cinese ucciso a Pittsburgh: “Stava per fare importanti scoperte sul Covid”



Bing Liu è stato trovato in casa sabato con ferite da arma da fuoco. Gli investigatori sono convinti che un secondo uomo non identificato, che è stato trovato morto nella sua auto, abbia sparato e ucciso Liu prima di tornare in macchina e togliersi la vita. Liu era impegnato nella ricerca contro il Covid e secondo l’università era sul punto di fare “scoperte molto significative” .

Continua a leggere



Bing Liu è stato trovato in casa sabato con ferite da arma da fuoco. Gli investigatori sono convinti che un secondo uomo non identificato, che è stato trovato morto nella sua auto, abbia sparato e ucciso Liu prima di tornare in macchina e togliersi la vita. Liu era impegnato nella ricerca contro il Covid e secondo l’università era sul punto di fare “scoperte molto significative” .

Continua a leggere

Continua a leggere