Rigopiano, l’appello dei parenti delle vittime: “Processo a rischio, basta rinvii”



“Se la situazione epidemiologica non cambierà rapidamente, si avrà impossibilità di celebrare il processo per un tempo indefinito” avverte l’avvocato Reboa legale dei familiari di quattro delle vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano. La proposta è di trovare spazi adeguati per mantenere distanze e non rinviare ulteriormente il procedimento.

