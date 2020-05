I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Rooney Mara e Joaquin Phoenix saranno presto genitori”: la notizia impazza sulla stampa americana



Stando a quanto riporta la stampa americana Joaquin Phoenix e Rooney Mara stanno per diventare genitori. La coppia, tra le più belle e schive di Hollywood, che ha annunciato il fidanzamento lo scorso luglio, potrebbe essere in attesa del primo figlio, sebbene al momento non ci siano stati commenti o conferme da parte dei diretti interessati.

