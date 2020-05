I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rupert Grint, il Ron Weasley di Harry Potter, e Georgia Groome sono diventati genitori



Rupert Grint, l’attore che appena sedicenne interpretò Ron Weasley nella nota saga cinematografica di Harry Potter, è diventato padre nella giornata di ieri, 6 maggio 2020. Si tratta del primo figlio per lui e la sua compagna, Georgia Groome, che hanno accolto tra le loro braccia una bella bambina. La notizia è stata diffusa da un portavoce della coppia, come del resto anche quella della gravidanza, dal momento che entrambi non hanno profili social e nei loro nove anni di fidanzamento hanno sempre rifuggito le luci della ribalta.

Continua a leggere



Rupert Grint, l’attore che appena sedicenne interpretò Ron Weasley nella nota saga cinematografica di Harry Potter, è diventato padre nella giornata di ieri, 6 maggio 2020. Si tratta del primo figlio per lui e la sua compagna, Georgia Groome, che hanno accolto tra le loro braccia una bella bambina. La notizia è stata diffusa da un portavoce della coppia, come del resto anche quella della gravidanza, dal momento che entrambi non hanno profili social e nei loro nove anni di fidanzamento hanno sempre rifuggito le luci della ribalta.

Continua a leggere

Continua a leggere