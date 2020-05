I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salta la gita, studenti di Prato donano i soldi raccolti all’Emporio della solidarietà



Ottocentocinquanta euro. È la cifra che la quinta B dell’Istituto Marconi di Prato ha donato all’Emporio della Solidarietà. Si tratta dei soldi che erano stati raccolti dagli studenti per aiutare economicamente i compagni che avrebbero avuto difficoltà ad andare in gita. Il vescovo Giovanni Nerbini: “Questo gesto deve essere considerato come un esempio per tutti noi adulti”.

