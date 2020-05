I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

San Severo, in 300 alla festa della Madonna: assembramento senza mascherina e dedica al boss



Nonostante i festeggiamenti per la Madonna del Soccorso siano stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, in circa 300, senza mascherina, si sono riuniti nel quartiere popolare Luisa Fantasia per celebrare la Santa patrona. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per quanto accaduto ieri sera, ha informato il prefetto Raffaele Grassi, che ha definito l’episodio ingiustificabile.

