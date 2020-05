I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sanità umbra e concorsi truccati, 45 indagati tra cui l’ex governatrice: “Associazione a delinquere”



Notificati gli avvisi di fine indagine, In tutto sono 45 le persone indagate a vario titolo per lo scandalo dei concorsi truccati all’ospedale di Perugia che vede coinvolti l’ex governatrice Catiuscia Marini, l’ex sottosegretario e segretario umbro del PD Gianpiero Bocci e l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. Tra le varie accuse contestate agli indagati anche quella del reato di associazione per delinquere.

Continua a leggere



Notificati gli avvisi di fine indagine, In tutto sono 45 le persone indagate a vario titolo per lo scandalo dei concorsi truccati all’ospedale di Perugia che vede coinvolti l’ex governatrice Catiuscia Marini, l’ex sottosegretario e segretario umbro del PD Gianpiero Bocci e l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. Tra le varie accuse contestate agli indagati anche quella del reato di associazione per delinquere.

Continua a leggere

Continua a leggere