Sassari, violentata mentre fa jogging in spiaggia: fermato 16enne, ha provato anche a strangolarla



Incubo per una donna di 40 anni de La Maddalena, in provincia di Sassari, aggredita alle spalle e violentata mentre faceva jogging in una zona isolata fuori dal centro abitato. I carabinieri hanno fermato per l’episodio un ragazzo di 16 anni, ospite di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, che stava già scontando una pena detentiva.

