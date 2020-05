I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scomparso Andrea Calabrese, l’appello: “È il papà di mia figlia, aiutatemi”



“Da ieri sera non abbiamo più notizie di Andrea Calabrese, il papà di mia figlia”. È l’appello con cui Marcella Iannacone ha chiesto aiuto nelle ricerche di Andrea, scomparso ieri in zona Valbisagno, Marassi (Genova). Secondo Marcella potrebbe essere in stato confusionale. Chiunque avesse notizie è stato invitato a contattare le forze dell’ordine locali.

