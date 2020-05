I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scopre che futuro marito aveva trascorsi d’estrema destra: annulla nozze, condannata a pagare spese



Laura ha scoperto che l’uomo che stava per sposare aveva lontani trascorsi, risalenti a 20 anni prima, vicini all’estrema destra. Ha quindi deciso di lasciarlo a pochi mesi dalle nozze, ma comunicandoglielo solo a dieci giorni dal grande giorno. Per questo è stata condannata a risarcire l’uomo per le spese effettuate.

