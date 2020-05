I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scuola, la ministra Azzolina: “Nessun 6 politico, si potrà bocciare”



“La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto. Ma non sarà un sei politico. Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico”: così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, conferma che nessuna promozione è garantita per quest’anno scolastico.

Continua a leggere



“La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto. Ma non sarà un sei politico. Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico”: così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, conferma che nessuna promozione è garantita per quest’anno scolastico.

Continua a leggere

Continua a leggere