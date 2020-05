I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scuola, l’annuncio di Azzolina: “A settembre metà lezioni in classe e metà da casa”



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia che a settembre il modello per il ritorno a scuola potrebbe essere misto: un po’ in classe e un po’ da casa. Per metà settimana, secondo la ministra, gli studenti potrebbero stare in aula, mentre gli altri seguono le lezioni a distanza. Poi, per il resto della settimana, i ruoli verrebbero invertiti.

