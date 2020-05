I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scuole riaperte da oggi a Bolzano dopo il lockdown, ma solo quelle in lingua tedesca



A Bolzano via ad un servizio di emergenza negli asili e nelle scuole elementari offerto a tutti i genitori che con la fine del lockdown sono tornati a lavoro. La campanella è suonata oggi, lunedì 18 maggio, ma solo per le famiglie tedesche e ladine. Il servizio, in un primo momento annunciato anche per le scuole di lingua italiana, è stato invece revocato all’ultimo.

Continua a leggere



A Bolzano via ad un servizio di emergenza negli asili e nelle scuole elementari offerto a tutti i genitori che con la fine del lockdown sono tornati a lavoro. La campanella è suonata oggi, lunedì 18 maggio, ma solo per le famiglie tedesche e ladine. Il servizio, in un primo momento annunciato anche per le scuole di lingua italiana, è stato invece revocato all’ultimo.

Continua a leggere

Continua a leggere