Secondo il primario Zangrillo “il virus da un punto di vista clinico non esiste più”



“Il virus clinicamente non esiste più. Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità. Da tre mesi numeri con evidenza zero. Si ritorni alla vita normale. È auspicabile che il virus scompaia per sempre, come la Sars”: così il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo.

