I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serena Enardu contro Pago: “Non è successo nulla di grave, mezzucci per vendere chissà cosa”



Continua la guerra a distanza tra Serena Enardu e Pago, la ex coppia scoppiata a Temptation Island, tornata insieme dopo qualche mese e poi scoppiata definitivamente qualche giorno fa. la donna ha postato alcune storia in cui dice: “C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere chissà cosa e chissà quando”.

Continua a leggere



Continua la guerra a distanza tra Serena Enardu e Pago, la ex coppia scoppiata a Temptation Island, tornata insieme dopo qualche mese e poi scoppiata definitivamente qualche giorno fa. la donna ha postato alcune storia in cui dice: “C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere chissà cosa e chissà quando”.

Continua a leggere

Continua a leggere