Serie A, anche il Bologna torna in campo per gli allenamenti individuali



Dopo Sassuolo e Lecce, anche il Bologna è tornato in campo in attesa di capire se e quando riprenderà il campionato di Serie. Martedì 5 maggio, nel centro sportivo di Casteldebole, i primi ad allenarsi individualmente sono stati Corbo, Bani, Orsolini, Santander, Domínguez e il capitano Andrea Poli. Assente per ora il tecnico Sinisa Mihajlovic che però ha già fatto ritorno da Roma al capoluogo emiliano. Diverse le misure adottate dal club nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Consentiti per il momento soltanto allenamenti individuali, in piccoli gruppi da tre su ogni campo del centro sportivo, e senza palla. I giocatori devono inoltre arrivare già pronti e non potranno usare spogliatoi e palestra.

