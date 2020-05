I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serrande alzate e tutti in piazza, la protesta dei negozianti in tutta Italia: “Fateci riaprire”



Sono migliaia di negozianti da nord a sud che in queste ore hanno deciso di prendere parte a movimenti di protesta, scendendo in strada davanti ai loro negozi e aprendo le serrande dei locali commerciali per chiedere al più presto provvedimenti per poter riaprire e tornare a lavorare. “Rispettando le regole le attività potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca” ha spiegato oggi il Premier Conte.

